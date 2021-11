"Canzone d'autore" venerdì e sabato a Quiliano (Savona)

Ospiti di nome al Premio Città di Quiliano “per la Canzone d’Autore Emergente”: insieme ai finalisti del concorso, scelti fra i 43 iscritti preselezionati dagli organizzatori, si esibiranno Vasco Brondi (Le Luci della Centrale Elettrica), Gianluca De Rubertis, Mauro Ermanno Giovanardi, Federico Sirianni ed Helle.

All’interno della manifestazione viene assegnato anche il “Premio Riccardo Mannerini” per il miglior testo, dedicato alla memoria del noto poeta genovese, collaboratore negli anni Sessanta dei New Trolls e di Fabrizio De André.

Il Premio è la prosecuzione della già nota manifestazione che si è tenuta per molti anni a Varigotti, e le due serate finali si terranno venerdì 10 e sabato 11 novembre al Teatro Nuovo di Valleggia, appunto a Quiliano (provincia di Savona).



La serata di venerdì 10 è a ingresso libero (su prenotazione, fino a esaurimento posti), mentre per la serata di sabato 11 è previsto un biglietto di € 12,00.