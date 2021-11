Rihanna è eroina nazionale della neonata Repubblica di Barbados

Robyn Rihanna Fenty, meglio conosciuta come Rihanna, è stata proclamata eroina nazionale della Repubblica di Barbados, lo stato caraibico che nelle prime ore di oggi, martedì 30 novembre, ha ufficializzato - pur rimanendo parte del Commonwealth - la propria indipendenza dalla Corona britannica: la nomina, uno dei primissimi atti della neonata repubblica, è stata ufficializzata da Sandra Mason, precedentemente rappresentante della regina Elisabetta nell’isola ora nominata prima presidente del paese. “Possa tu continuare a brillare come un diamante [in riferimento alla hit del del 2012 "Diamonds"] e portare onore alla tua nazione”, è stato l’augurio rivolto all’artista da Mia Mottley, la premier del paese caraibico, all’indirizzo della popolare connazionale, che - per il momento - sui propri canali social ufficiali non ha ancora fatto menzione del riconoscimento.

Barbados, isola che si estende per 430 chilometri quadrati e ospita una popolazione pari a circa 280mila persone, decise di affrancarsi dalla monarchia britannica lo scorso mese di settembre stabilendo di ufficializzare il cambiamento del proprio assetto costituzionale il 30 novembre, in concomitanza con il 55esimo anniversario dell’indipendenza dalla Gran Bretagna. Alla cerimonia era presente, in rappresentanza della famiglia reale UK, il principe Carlo.

Discograficamente ferma ad “Anti” del 2016, Rihanna ha firmato nel 2019 un contratto con la divisione editoriale di Sony Music: nonostante al momento non sia abbiano indicazioni, anche vaghe, relative alla data di pubblicazione della nuova prova in studio, l’artista - grazie alle sue attività imprenditoriali - è stata dichiarata da Forbes lo scorso mese di agosto “la musicista più ricca del mondo”, con un patrimonio stimato pari a 1,7 miliardi di sterline.