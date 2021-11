Bryan Adams è l’autore delle fotografie del Calendario Pirelli 2022

E’ stata presentata a Milano l’edizione 2022 del Calendario Pirelli, storica pubblicazione della multinazionale italiana che negli anni ha coinvolto i migliori fotografi sul panorama internazionale. L’autore degli scatti presenti nell’uscita dedicata ai prossimi dodici mesi è Bryan Adams, cantante e performer canadese - da anni appassionato di fotografia - che appena qualche giorno fa è stato trovato positivo al Covid-19 all’arrivo a Malpensa, il maggiore degli scali aeroportuali lombardi: pur isolato nella camera d’albergo dove è stato portato dopo il test, l’artista è intervenuto in video chiamata all’evento di presentazione.

Il nuovo calendario è stato battezzato “On the Road”, e riprende idealmente la vita in tour delle star musicali che si sono prestate a farsi ritrarre per il nuovo “The Cal”: davanti all’obiettivo di Adams sono infatti sfilati - tra gli altri - St. Vincent, Cher, Grimes, Jennifer Hudson, Rita Ora, Saweetie e l’icona del punk rock Iggy Pop.

“Sono ‘On the Road’ da quarantacinque anni”, ha spiegato Adams nel corso della presentazione: “Fare tour è la mia vita. Noi musicisti in genere dei posti dove stiamo vediamo solo il retro, non la facciata principale: passiamo dall’ingresso riservato agli artisti a quella del van, poi a quella dell’hotel, del treno o del tour bus. Passiamo attraverso un sacco di porte, pur essendo sempre in viaggio: benché sia un concetto molto difficile da rendere, ho cercato di rappresentare una parte degli aspetti di ciò che accade on the road”.

“Abbiamo chiuso 25 shooting in due giorni: a conti fatti, siamo stati abbastanza veloci”, ha commentato il direttore artisti dell’operazione, Dirk Rudolph, coinvolto sui set tra Los Angeles e Capri: “A volte è stato un processo molto spontaneo, abbiamo sviluppato le idee improvvisandole. Ho lasciato che le cose andassero per conto loro, poi, a un certo punto, guardavo nello monitor e vedendo lo scatto dicevo: ‘Ottimo, è andata: avanti un altro’”.

Inevitabile la domanda sulle condizioni di salute dell’artista, trovato positivo al SarS-Cov-2 per ben due volte in un mese: “Adesso sto meglio”, ha detto Adams, tranquillizzando i fan, “Sto smaltendo gli ultimi postumi: tra qualche giorno sarò completamente guarito”.