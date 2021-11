Ecco il disco che ha convinto Slash a diventare un chitarrista

Slash, come - del resto - molti altri eroi delle sei corde, non è nato con la ferma convinzione di diventare un chitarrista. Saul Hudson, prima di imbracciare la Les Paul che l’avrebbe portato a diventare uno dei musicisti più rispettati e ammirati degli ultimi trent’anni, tentò la strada del basso: a convertirlo alla strumento reso immortale da giganti come Jimi Hendrix, David Gilmour e Jimmy Page è stato un album di un suo connazionale vent’anni più vecchio di lui.

A raccontarlo è stato lo stesso storico sodale di Axl Rose nel corso di un’intervista rilasciata a Dave Cobb per il canale di Apple Music Southern Accents Radio.

“Quando ho iniziato a suonare il primo strumento che ho preso in mano è stato il basso”, ha raccontato Slash: “Steven Adler, il primo batterista dei Guns N’ Roses, sapeva già suonare la chitarra: quando abbiamo deciso di formare un gruppo il basso mi è sembrata una scelta naturale. Oltretutto, non avevo idea di che differenza ci fosse tra un basso e una chitarra”.

Poi, la folgorazione: a illuminare il futuro autore del riff di “Sweet Child O’ Mine” fu “Disraeli Gears”, il secondo album dei Cream, formazione capitanata da Eric Clapton - affiancato da Jack Bruce al basso e dal leggendario Ginger Baker alla batteria - che tra il 1966 e il 1968 consegnò agli annali ben quattro prove in studio sulla lunga distanza, tra le quali - appunto - quella pubblicata nel ‘67 che nella propria tracklist includeva capolavori come "Strange Brew" e "Sunshine of Your Love".

“‘Disraeli Gears’ mi ha convinto fin dal primo momento a passare alla chitarra”, ha spiegato l’artista: “Ho iniziato a suonare ‘Sunshine of Your Love’ e mi sono detto: ‘Ecco, è questo che voglio fare’. Era la chitarra elettrica, e in quel preciso momento ho deciso di dedicarmici. ‘Disraeli Gears’, oltre a essere uno dei dischi di rock blues dell’epoca, se non di tutti i tempi, è stata la ragione per la quale ho iniziato a suonare la chitarra”.

Slash pubblicherà il proprio nuovo album insieme a Myles Kennedy e i Conspirators, “4”, il prossimo 11 febbraio. Il tour in supporto al disco prenderà il via quattro giorni prima dell’uscita dall’album - l’8 febbraio - da Portland, in Oregon. L’appuntamento del chitarrista con il pubblico italiano è fissato per il prossimo 10 luglio, in occasione dell’unica data nella Penisola prevista dai Guns N’ Roses per il 2022, programmata allo stadio Meazza di San Siro, a Milano.