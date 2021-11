Paul McCartney e Ringo Starr ricordano George Harrison sui social

Oggi, 29 novembre, nel giorno in cui ricorre il ventesimo anniversario della scomparsa di George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr hanno reso omaggio al loro compianto compagno di band nei Beatles con un messaggio ciascuno affidato ai social.

In ricordo dello scomparso chitarrista del quartetto di Liverpool, McCartney ha condiviso un post su Twitter, accompagnato da una vecchia fotografia in studio, in cui ha scritto: “È difficile credere che George ci ha lasciati 20 anni fa. Mi manca tanto il mio amico. Con amore, Paul”.

Hard to believe that we lost George 20 years ago. I miss my friend so much. Love Paul. pic.twitter.com/EnCBAV4Zzn — Paul McCartney (@PaulMcCartney) November 29, 2021

Sul proprio profilo Instagram ufficiale, invece, Ringo Starr ha condiviso un vecchio scatto di lui e George Harrison intenti a fumare dei sigari, e ha scritto: “Pace e amore a te, George. Mi manchi amico”.

Anche Olivia Harrison, la vedova di George, ha voluto ricordare il compianto musicista con un video tributo reso disponibile sui social, che presenta una ritratto psichedelico del volto di Harrison con la canzone “Within you without you” in sottofondo e si conclude con le parole “Ti amiamo, George”.

In questi giorni è stato reso disponibile su Disney+ il documentario in tre parti di Peter Jackson "The Beatles: Get Back” (leggi qui la recensione), sulle lavorazioni dell’album dei Fab Four “Let it be”.