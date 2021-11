Concerti, Marracash rinvia il tour e aggiunge una nuova data a Milano

L’'In persona tour’ di Marracash, già più volte rimandato, subisce delle nuove variazioni. La tournée, che inizialmente avrebbe dovuto vedere il rapper milanese protagonista dal vivo nei palasport italiani a presentare il suo album del 2019, "Persona", a cui nel frattempo ha fatto seguito il nuovo disco “Noi, loro, gli altri” (leggi qui la recensione), è stata ora battezzata “Persone tour 2022” e non prenderà più il via il prossimo gennaio, ma a maggio. Al calendario, inoltre, è stata aggiunta una nuova data al Mediolanum Forum di Milano, il 21 settembre: così, diventano cinque gli appuntamenti al palazzetto milanese.

“Quando ho dovuto spostare le date del tour la prima volta non mi sarei mai immaginato che sarei riuscito a fare addirittura un altro disco, prima di quei concerti”, ha scritto l’artista sui social. E ancora: “Ma eccoci di nuovo qua… Il tour è rimandato, non ci sono ancora le capienze, la curva dei contagi aumenta e bla bla bla, pertanto questi live nei palazzetti non li possiamo fare come andrebbero davvero fatti. La bella notizia è che vi vedrete un tour di due album e una nuova data al Forum, la quinta, ma purtroppo toccherà aspettare ancora qualche mese. Sono dispiaciuto e incazzato, sinceramente”.

Come fatto sapere dallo stesso Marracash, “i biglietti acquistati in precedenza rimangono validi" ed è possibile già acquistare quelli per la quinta nuova tappa di Milano. In un comunicato stampa si legge, inoltre, che: "La nuova data all’Arena di Verona verrà comunicata entro il 30 dicembre 2021".

Ecco il calendario:

18 MAGGIO 2022 – PALA INVENT – JESOLO VE

(recupero 28 marzo 2020, 3 aprile 2021 e successivamente 29 gennaio 2022)

23 MAGGIO 2022 – NELSON MANDELA FORUM – FIRENZE

(recupero 16 aprile 2020, 26 ottobre 2020, 21 aprile 2021 e successivamente 4 febbraio 2022)

25 MAGGIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI (SOLD OUT)

(recupero 9 aprile 2020, 22 ottobre 2020, 14 aprile 2021 e successivamente 25 febbraio 2022)

26 MAGGIO 2022 – PALA PARTENOPE – NAPOLI

(recupero 17 aprile 2021 e successivamente 26 febbraio 2022)

28 MAGGIO 2022 – PALA CATANIA – CATANIA

(recupero 9 maggio 2020, 30 ottobre 2020, 11 aprile 2021 e successivamente 19 febbraio 2022)

30 MAGGIO 2022 – PALA FLORIO – BARI

(recupero del 7 maggio 2020, 1 novembre 2020, 13 aprile 2021 e successivamente 22 febbraio 2022)

1 GIUGNO 2022 – PALAZZO DELLO SPORT – ROMA

(recupero 6 aprile 2020, 20 ottobre 2020, 16 aprile 2021 e successivamente 5 febbraio 2022)

4 GIUGNO 2022 – UNIPOL ARENA – BOLOGNA

(recupero 24 aprile 2020, 24 ottobre 2020, 22 aprile 2021 e successivamente 11 febbraio 2022)

6 GIUGNO 2022 – PALA ALPITOUR – TORINO

(recupero 28 aprile 2020, 27 ottobre 2020,19 aprile 2021 e successivamente 12 febbraio 2022)

13 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 3 aprile 2020, 13 settembre 2020, 7 aprile 2021 e successivamente 1 febbraio 2022)

14 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 4 aprile 2020, 14 settembre 2020, 8 aprile 2021 e successivamente 2 febbraio 2022)

16 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 18 aprile 2020, 16 settembre 2020, 3 maggio 2021 e successivamente 15 febbraio 2022)

20 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO (SOLD OUT)

(recupero 2 maggio 2020, 17 settembre 2020, 4 maggio 2021 e successivamente 16 febbraio 2022)

21 SETTEMBRE 2022 – MEDIOLANUM FORUM – MILANO – (NUOVA DATA)