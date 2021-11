Cam Sugar, partnership con Decca Records per la collana di colonne sonore Heritage: si comincia con ‘Amarcord’ di Nino Rota

CAM Sugar, divisione di Sugar Music dedicata alle colonne sonore (nata dopo l’acquisizione, nel 2011, della storica CAM Srl da parte della label oggi guidata da Filippo Sugar), ha stretto una partnership con l’oggi controllata da Universal Music Decca Records per Heritage, collana che riporterà a disposizione del pubblico una selezione di colonne sonore che hanno fatto la storia della settima arte. Come uscita inaugurale è stato scelto il lavoro che il Maestro Nino Rota firmò per la pellicola del 1973 di Federico Fellini “Amarcord”: le incisioni originali delle partiture del grande artista nato a Milano nel 1911 saranno rese disponibili per la prima volta in doppio vinile, con 15 brani inediti, a partire dal prossimo 3 dicembre. Nella confezione del doppio LP saranno inclusi anche un poster originale da 30 per 75 centimetri e una riproduzioni degli spartiti originali.