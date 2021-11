Ministri: “Numeri” è il nuovo singolo

“Numeri” è il titolo del nuovo singolo dei Minisitri, in uscita il prossimo 3 dicembre. Il brano arriva dopo L’ep “Cronaca nera e musica leggerissima”, pubblicato lo scorso maggio e anticipato dal pezzo “Peggio di niente”, di cui la formazione milanese ha registrato una versione live per la seconda stagione di "Indie Jungle", in onda ogni sabato alle 20,15 su Sky Arte.

Per presentare la nuova canzone Davide "Divi" Autelitano, Federico Dragogna e Michele Esposito hanno scritto in un post condiviso sui social: “Allo scoccare della mezzanotte tra giovedì e venerdì pubblicheremo una nuova canzone, ambasciatrice di tutto quello che sarà. Si intitola ‘Numeri’.”