Concerti, Cosmo annuncia altri “blitz” a Torino e Padova

Dopo il “blitz” all'Alcatraz di Milano, Cosmo ha annunciato nuovi concerti a Torino e Padova. L’artista piemontese si esibirà dal vivo nella sua città il prossimo 21 dicembre alla Venaria Reale e alla Hall di Padova il giorno successivo.

La voce di “Sei la mia città” ha comunicato le nuove date aggiunte al calendario dei suoi appuntamenti dal vivo, “in continuo aggiornamento” come riportato in comunicato stampa, attraverso un post condiviso sui social. “Continua la nostra guerra lampo contro il terrorismo mediatico e la paura”, ha scritto su Instagram Marco Jacopo Bianchi - questo il nome all’anagrafe del 39enne artista. E ancora: “Vogliamo continuare a fare, semplicemente, ciò che ora è possibile fare. Sfrutteremo ogni occasione possibile. Andremo avanti, e laddove verremo bloccati rimborseremo tutto, inclusi i costi di prevendita”.

Nella nota stampa si apprende che i biglietti dei due nuovi concerti, che vedranno Cosmo presentare dal vivo anche le canzoni tratte dal suo ultimo album “La terza estate dell'amore” (leggi qui la recensione) uscito lo scorso mese di maggio, sono già in vendita e che i live “sono, inevitabilmente, esposti ai rischi del momento e potrebbero intervenire variazioni (spostamenti o cancellazioni) in base a futuri provvedimenti delle autorità; in questi casi, come già disposto precedentemente, è garantito il rimborso totale dei biglietti, diritti di prevendita e fee della piattaforma inclusi”.