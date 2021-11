Manuel Agnelli: esce il suo primo brano solista, dalla colonna sonora di “Diabolik”

“Un ritorno nelle sale cinematografiche e un debutto da solista a 55 anni”, ha scritto sui social Manuel Agnelli per annunciare l’uscita del suo primo brano inciso in proprio, intitolato “La profondità degli abissi” e tratto dalla colonna sonora del nuovo film dedicato a “Diabolik”. La canzone sarà pubblicata il prossimo 2 dicembre.

Il leader degli Afterhours - che prima di firmare due brani per il nuovo lungometraggio dei Manetti Bros, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 16 dicembre, aveva prestato la sua voce alla narrazione della pellicola “Caravaggio – l’anima e il sangue” del 2018 - aveva già parlato del suo coinvolgimento al commento sonoro dell'adattamento cinematografico del fumetto creato da Angela e Luciana Giussani durante la finale di X Factor 2020 e nel corso di un’intervista rilasciata a “GQ Italia” nel novembre 2020.

Agnelli aveva raccontato di aver registrato, oltre a “La profondità degli abissi” descritto dal musicista come “un pezzo scoppiettante, con un certa tensione, che sta in piedi anche senza il film”, anche la canzone “Pum Pam”, di cui aveva detto: “È più classico, in stile Diabolik, reso caldo dal fatto che sono stato coinvolto sul set: abbiamo discusso davanti alle immagini, con richieste su taglio, ritmo e atmosfera. E poi, la sfida del contenuto”. A proposito del film aveva aggiunto: “A differenza di Batman, che è psicologicamente contorto, Diabolik è frutto dei suoi tempi e del suo Paese, quelli in cui le persone usano la morale per giustificare qualunque azione, dove ci si confessa per togliersi i peccati. Non lui. Lui ha un’idea e si prende le nostre cose, senza scuse. In questo lo vedo educativo: non è torbido, o morboso, è il male puro”.