Believe ha acquisito Think Music

Il numero uno di Believe, Denis Ladegaillerie, l’aveva detto a chiare lettere in occasione dell’edizione 2021 del Midem appena conclusa: l’Asia, nel giro di 10 anni, diventerà il primo mercato musicale a livello globale. La società francese con quartier generale a Parigi ha dimostrato di voler dare seguito alle parole del proprio ad con i fatti annunciando l’acquisizione di Think Music, etichetta indiana con una buona porzione di catalogo occupata da colonne sonore legate a produzioni dedicate al pubblico Tamil. L’operazione, definita da Believe “graduale”, ha visto la società di Ladegaillerie impegnarsi per 13 milioni di euro nell’acquisizione della quota di maggioranza della label pari al 76%. Dal canto suo Think Music continuerà a operare come entità indipendente con il medesimo staff in forze prima dell’acquisizione. Tra i punti salienti dell’accordo c’è il canale YouTube gestito dalla casa discografica, che oggi conta oltre 11 milioni di follower.