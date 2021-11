I Midnight Oil annunciano il loro ultimo tour

I rocker australiani Midnight Oil hanno annunciato che il loro prossimo tour sarà l'ultimo. Il gruppo pubblicherà un nuovo album, "Resist", nel nuovo anno, e poi intraprenderà un'ultima serie di concerti a suo supporto.

Il tour dei Midmight Oil prenderà il via al Mona Foma festival di Launceston, in Tasmania, il 23 gennaio, e si concluderà alla Spark Arena di Auckland, in Nuova Zelanda, il 13 maggio.Il frontman della band Peter Garrett ha comunicato così la decisione di chiudere l'attività in concerto: "Sappiamo tutti che il tempo si rifiuta di fermarsi per chiunque, ma dopo molti anni insieme lo spirito della band è profondo, la musica e le parole sono potenti, e le nostre idee e azioni sono quanto più audaci possiamo. Abbiamo raggiunto le persone in modi che non avremmo mai potuto immaginare. Il nostro desiderio di creare è immutato. Noi speriamo che tutti coloro che ascoltano questo album e vengono a uno dei concerti ne escano caricati sul futuro del pianeta, dicendo 'perché fermarsi ora?'. Abbiamo sempre affrontato ogni tour come se fosse l'ultimo, questa volta lo sarà per davvero."Anche se questo sarà l'ultimo tour della band, il gruppo non ha escluso di lavorare ancora insieme in studio, come riportato sul suo sito ufficiale: "Ognuno dei membri continuerà i propri progetti negli anni a venire. Si rimane molto aperti a registrare nuova musica insieme in futuro e a sostenere le cause in cui si crede".