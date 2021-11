I Negrita protagonisti della puntata di stasera di Jam TV - Music Room

Nuova puntata di Jam Tv – Music Room, il salotto virtuale in cui si parla di musica: l’appuntamento è per questa sera, lunedì 29 novembre, dalle ore 19.00 alle ore 20.00. Jam Tv – Music Room è disponibile sia in diretta che on-demand, da quest'anno anche su Rockol.

È uscito venerdì 26 novembre 2021 l’MTV Unplugged dei Negrita e proprio Pau, Drigo e Mac saranno i protagonisti della diretta. Si parlerà con i Negrita del loro concerto registrato la scorsa estate nell’Anfiteatro Romano di Arezzo, che adesso è diventato un album, pubblicato da Polydor/Universal in versione fisica (vinile e cd) e digitale, e in cui la band ha riproposto tanti suoi brani in chiave più intima e acustica per lo storico format di MTV.

Parteciperanno a questa puntata di Jam Tv – Music Room anche Luca De Gennaro, vicepresidente “Talent & Music” di MTV per Sud Europa, Medio Oriente e Africa, e Luca Garrò, giornalista e amico del gruppo.

I Negrita racconteranno la registrazione di MTV Unplugged, parleranno dei brani e degli arrangiamenti scelti per l’occasione e degli ospiti che hanno partecipato al loro live: Piero Pelù, Manuel Agnelli e Rkomi.

Luca De Gennaro parlerà della storica trasmissione, “il formato più storico e longevo di MTV”, come ha ricordato lui stesso a proposito di questa recente uscita.

Luca Garrò sarà ospite nell’ultima parte della diretta e racconterà aneddoti personali che lo hanno legato alla band anche dal punto di vista lavorativo.

Condurrà Leonardo Follieri.

