Concerti, Shawn Mendes annuncia un nuovo live in Italia

Shawn Mendes dopo avere annunciato lo scorso settembre un concerto italiano del suo 'Wonder: The World Tour 2022' alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, nelle immediate vicinanze di Bologna, per il 2 aprile; oggi il musicista canadese ne ha annunciato un secondo che si terrà al Mediolanum Forum di Assago, nell'hinterland milanese, per il 9 maggio.

Ad aprire i concerti italiani di Mendes è stata chiamata la cantautrice e polistrumentista statunitense King Princess.

La Pre-sale esclusiva per R101 avrà inizio dalle ore 10.00 di venerdì 3 dicembre alle ore 20.00 di domenica 5 Dicembre. Per ogni dettaglio consultare il sito di R101. L'apertura della vendita dei biglietti avrà inizio a partire dalle ore 10.00 di lunedì 6 dicembre sul sito di D'Alessandro e Galli.