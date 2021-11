Londra, caos al concerto di Wizkid: la O2 Arena rivede le procedure di sicurezza

Nella serata di ieri, domenica 28 novembre, sono stati registrati disordini alla O2 Arena di Londra, la più grande venue per musica dal vivo al coperto della capitale britannica, in occasione del primo dei tre concerti previsti dalla rap star nigeriana Wizkid sulle sponde del Tamigi: come riferito da numerosi media locali, una parte del pubblico è riuscita a fare irruzione ai varchi di ingresso alla struttura presidiati dagli addetti al controllo dei biglietti. Fortunatamente non sono stati registrati feriti, ma l’eventualità che una replica dei disordini possa avere conseguenze più gravi - anche alla luce di quanto successo a Houston lo scorso 5 novembre, quando nella calca creatasi sotto il palco di Travis Scott dieci giovani spettatori sono rimasti schiacciati dalla folla, perdendo la vita - ha spinto gli organizzatori e i responsabili della venue a prendere provvedimenti.