Spotiy e Adele: la rimozione dello shuffle da "30" è "una coincidenza temporale"

Non esiste un "caso Adele", secondo Spotify. La settimana scorsa aveva fatto notizia la funzione di rimozione dello shuffle da "30", su richiesta dall'artista, ma i responsabili della piattaforma, intervistati da Rockol, spiegano che le cose sono andata diversamente e sono più complesse. Non si tratterebbe di una feature implementata appositamente per l'album di Adele, ma di qualcosa a cui la piattaforma stava lavorando da tempo e, sostanzialmente di una "coincidenza temporale".