Attivata una partnership tra Soundcloud e 2K: se la discovery è un (video)gioco...

La controllata di Take-Two Interactive 2K ha siglato un partnership con Soundcloud per trovare brani di artisti emergenti da inserire nella colonna sonora di “NBA 2K22”, videogame basato sul massimo campionato di basket americano e titolo di punta della software house con sede in California. L’operazione, battezzata 2K Beats: The Search, permetterà agli artisti iscritti alla piattaforma di sottoporre i propri lavori entro e non oltre la mezzanotte del prossimo 15 dicembre.