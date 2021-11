Dua Lipa diventa editrice: nasce Service95

E’ stato battezzato Service95 il servizio che Dua Lipa ha attivato in questi giorni a beneficio dei suoi fan: per aderire all’iniziativa è sufficiente iscriversi - con un indirizzo e-mail - sul sito ufficiale service95.com. La piattaforma - il cui elemento numerico, 95, si riferisce all’anno di nascita dell’artista - proporrà contenuti audio via podcast, oltre ad articoli su società, costume, politica, arte, moda e altro. “Sono un’assidua lettrice e mi considero una persona informata”, ha spiegato la cantante: “Ho notato, negli ultimi due anni, che l’attenzione riguardo quello che voglio leggere si è spostata: spero che Service95 allarghi i vostri orizzonti, trattando argomenti in un modo che con ogni probabilità non avreste modo di trovare altrove. In tema di consigli, sono da sempre il punto di riferimento della mia famiglia e dei miei amici, e fin da quando ero una bambina compilo ossessivamente liste. Durante la quarantena, ho tenuto traccia dei film che stavo guardando e dei libri che stavo leggendo in modo da poterli condividere con i miei amici: prima della pandemia, facevo la stessa cosa con i miei ristoranti preferiti, gli artisti e gli stilisti di tutte le parti del mondo. Molte di queste cose erano frutto delle mie esperienze di tour e di viaggio. Semplicemente, provo una grande gioia nel comunicare alla gente le cose che ho passato: ora voglio condividere questa gioia”.