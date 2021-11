I messicani Reik hanno già pubblicato il tormentone per l'estate 2022

Il trio reggaeton messicano dei Reik ha già pubblicato il tormentone per l'estate 2022. Incredibile, ma vero. Tra i protagonisti della scena latin pop internazionale, Gilberto Marín, Jesús Alberto Navarro Rosas e Julio Ramírez Eguia torna a distanza di due anni dall'uscita del suo ultimo album, "Ahora" del 2019, e con la 21enne cantante e youtuber argentina Maria Becerra si candida, con qualche mese d'anticipo, a fenomeno della prossima estate. Con "Los tragos" i Reik e Maria Becerra conquistano questa settimana la copertina della playlist "Latino Caliente", che raccoglie i brani di maggiore successo del mondo latin.

Negli ultimi quindici anni i Reik si sono fatti largo nella scena latina con hit come "Me niego", "Ya me enteré", "Amigos con derechos", "Creo en ti", che hanno permesso al trio di Mexicali, città della Bassa California dove è nato il gruppo, di conquistare miliardi di stream sulle piattaforme. In attesa di spedire nei negozi il loro nuovo album di inediti, che ha già un titolo, "Sensaciones" (arriverà nel 2022), Gilberto Marín, Jesús Alberto Navarro Rosas e Julio Ramírez Eguia puntano ora a spopolare di nuovo sulle piattaforme con una canzone che è una hit reggaeton nata: la cantano insieme alla 21enne Maria Becerra, che ha già conquistato le posizioni alte delle classifiche con successi come "High", "Miénteme", "Quá más pues?", duettando con pesi massimi del mondo latino come J Balvin e Becky G.

La stessa Maria Becerra colleziona un altro importante duetto: quello con Mau y Ricky, duo musicale composto dai fratelli Mau e Ricky Montaner, di origine venezuelana. Dopo l'album "Rifresh", uscito l'anno scorso, il duo - che nel 2018 venne pure nominato per il Latin Grammy Awards come miglior nuovo artista e come canzone dell'anno - torna ora con il singolo "Mal acostumbrao". E al fianco dei fratelli Montaner c'è proprio la 21enne argentina, che si auto-candida a diventare a tutti gli effetti l'astro nascente del latin pop alla fine di questo 2021.

Chi un astro nascente lo è stato già - e ora si prepara a dimostrare di essere una star - è Rosalía, la 28enne cantante spagnola che ha riscoperto le radici musicali del suo paese fondendole con l'elettronica e l'r&b, conquistando tanto il pubblico quanto la critica. Il suo prossimo disco ha già un titolo: "Motomami". Arriverà nel 2022. Intanto c'è un nuovo singolo, dopo il duetto con Billie Eilish su "Lo vas a olvidar": è "La fama", inciso insieme all'ormai onnipresente The Weeknd. Il pezzo parla di quanto sia affascinante e seducente la fama, ritratta come un'amante pericolosa. Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Director X, in cui Rosalía rappresenta la fama, l'ape regina di un club glamour ma allo stesso tempo squallido. Il presentatore, interpretato da Danny Trejo, applaude alla sua star, che cattura immediatamente l'attenzione dell'ambizioso The Weeknd.

Dopo aver trionfato agli ultimi Latin Grammy Awards, che si sono svolti lo scorso 18 novembre a Las Vegas, portandosi a casa ben quattro statuette, Camilo punta ora a riconquistare la vetta delle classifiche con il singolo "Ìndigo", dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere considerato un vero big della scena latin, forte dei successi riscossi negli ultimi anni. Il brano è un duetto con la 24enne attrice e cantante venezuelana Evaluna Montaner e ha già superato i 55 milioni di stream su Spotify.