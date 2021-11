Undici libri musicali da regalare (o regalarsi) per Natale

Negli ultimi mesi si sono infittite in maniera sorprendente le pubblicazioni di libri di argomento musicale, tanto che la nostra rubrica è passata a tre uscite settimanali.

Dalle segnalazioni/recensioni della rubrica ho volutamente lasciato fuori, destinandolo a questo articolo riassuntivo, qualche titolo che per una ragione o per l'altra - l'argomento, le dimensioni, il prezzo - mi è parso particolarmente adatto ad essere considerato una strenna, e quindi una proposta che spero vi sia utile se sceglieste, per Natale, di orientarvi su un libro. Li trovate qui di seguito.

(a cura di) Francesco Messina e Stefano Senardi

L'alba dentro l'imbrunire

Rizzoli Lizard, 320 pagine, 39 euro



"Una storia illustrata di Franco Battiato", recita il sottotitolo, e mente solo in parte; perché "illustrato", questo bel volume di grande formato, lo è, eccome, ma non è propriamente una storia, bensì un ritratto, dipinto con grande cura e con grande affetto dai due autori, che a Battiato sono stati molto vicini, e che - chiamando a contribuire con ricordi e memorie anche altre persone che con il musicista catanese hanno avuto frequentazioni a vario titolo - hanno messo insieme un patrimonio di testi e di fotografie, di parole e immagini, che non ha (graziaddìo) niente di funereo ma, anzi, restituisce vividamente il profilo di Battiato ricomposto da più punti di vista.

The Beatles

Get Back

Mondadori, 2387 pagine, 54 euro

Come i fan sanno bene, con la prima edizione dell'album "Let it be", nel 1970, era venduto anche un bel libro fotografico che documentava le riprese del film di Michael Lindsay-Hogg intitolato come il disco (aveva il solo difetto di essere mal rilegato, sicché tendeva a perdere le pagine).

In occasione della diffusione del documentario di Peter Jackson "Get back", che in fondo è un making of del film "Let it be", viene pubblicato questo libro che in sostanza è una versione ampliata di quello del 1970, e nel quale alle fotografie di Ethan Russell vengono aggiunte quelle di Linda McCartney e le trascrizioni dei dialoghi, già presenti nel libro di più di 50 anni fa, sono più ampie e abbondanti. Sulle foto niente da dire, anzi - ci sono anche molti frames del documentario, e la qualità è eccellente. Qualche riserva sui dialoghi: piuttosto che tradurli in maniera approssimativa sarebbe stato preferibile lasciarli in inglese.



Andrea Pedrinelli

Il grande libro dei Pooh

Mondadori, 324 pagine, euro 25.90

Con la prematura scomparsa di Stefano D'Orazio si è chiusa per sempre la storia dei Pooh, che trova nelle pagine di questo bel libro la sua versione definitiva, realizzata con la collaborazione diretta dei componenti del gruppo (a partire da quella di Stefano, che avviò il progetto insieme all'autore) e il contributo di alcune persone che a vario titolo hanno seguito l'itinerario del gruppo. Andrea Pedrinelli, storico della canzone italiana attento e appassionato, ha messo insieme una quantità prodigiosa di materiale iconografico (avendo a disposizione gli archivi dei Pooh, ma aperti prima d'ora) e ha raccontato il percorso musicale e umano del complesso dal 1996 al 2016, dando alle stampe un diario illustrato di grande interesse e destinato a non essere superabile in futuro.



Franco Brizi

Vertigo 1969-1976, Discografia completa

Iacobelli Editore, 512 pagine, 78 euro

Se il prezzo di questo volume di molte pagine e di grande formato vi pare alto, ebbene: sappiate che invece è nettamente inferiore alla qualità e al valore di questa "bibbia" della label britannica fondata nel 1969 da Olav Wyper, caratterizzata dall'etichetta con la spirale e che nel corso della sua esistenza ha pubblicato album di Black Sabbath, Uriah Heep, Gentle Giant, Patto, Rod Stewart, ma anche di molti nomi meno conosciuti (Colosseum, May Blitz, Graham Bond, Nucleus.

). Libri così completi, così approfonditi, così dettagliati fanno onore all'editoria italiana e meriterebbero un'auspicata versione in inglese per il mercato internazionale; Franco Brizi, l'autore, scrittore e antiquario di dischi in vinile, spalleggiato dal curatore Francesco Coniglio, firma un volume che ogni cultore della storia del rock dovrebbe avere in libreria.



Brian May

Queen in 3D

Gremese, 264 pagine, 35 euro

Viene riproposto in edizione italiana, e in versione ampliata, il libro fotografico sulla storia dei Queen già pubblicato da Edel nel 2017. Al di là del punto di vista assolutamente privilegiato dell'autore, che è anche un appassionato di fotografia, la curiosità del volume sta nel fatto che molte delle foto sono stereoscopiche, cioè restituiscono un effetto tridimensionale, se guardate attraverso le lenti di occhiali speciali (e nella confezione del disco non manca un esemplare di questo visore ottico indispensabile per godere appieno del contenuto delle pagine). Imperdibile per i fan della band.



Vari autori

Achille Lauro

24 Ore Cultura, 192 pagine, 79 euro

Il prezzo colloca immediatamente questo volume nella categoria di lusso dei coffee table book, quelli da lasciare in bella vista sul tavolino basso del salotto; certo è che l'effetto "mutante" della copertina lenticolare, che rivela immagini diverse a seconda dell'angolazione da cui la si guarda, potrebbe inquietare.

Al di là dell'opinione che si può avere sulle doti musicali di Achille Lauro, è indubitabile che il ragazzo di origini veronesi sia abilissimo nel costruire la propria immagine puntando proprio sulla mutevolezza continua; e questo libro testimonia con abbondanza la perpetua irrequietezza con cui il protagonista cambia volto, look, immagine e direi quasi persona. Pagine davvero splendide, una festa per gli occhi; da regalare non solo a un fan dell'artista, ma anche a un appassionato di fotografia.



Ross Halfin

Metallica - The Black Album in black & white

Rizzoli Lizard, 224 pagine, 49 euro

In occasione del trentennale della pubblicazione del classico album della band arriva in libreria questo volume di grande formato che raccoglie le immagini scattate dal fotografo Ross Halfin non solo negli studi di registrazione nel corso della realizzazione del disco, ma anche nella tournée che ne seguì. C'è anche il contributo testuale dei componenti della band, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted e Robert Trujillo.

Qui il trailer del libro, che è, inutile sottolinearlo, imperdibile per i fan della band.

https://www.youtube.com/watch?v=mLz1BJvO930&t=26s







Paul McCartney

The lyrics

Rizzoli, 900 pagine, 65 euro

Un cofanetto contenente due volumi in cui McCartney, colloquiando con lo scrittore Paul Muldoon, commenta i testi di 154 sue canzoni - con/per i Beatles e da solista - spiegandone la genesi ma anche raccontandosi quasi autobiograficamente. Di ogni canzone è riportato il testo originale inglese.

Al di là della parte narrativa che (scusate l'autoelogio) è ben tradotta da chi scrive e da Luca Perasi, e risulterà foriera di molte scoperte per chi non sia già un cultore del bassista e/o dei Beatles, è rimarchevole il corredo iconografico, che attinge a piene mani dagli archivi personali del protagonista ed è ricchissimo di immagini, fotografie e memorabilia.

.

Qui il trailer



Mike Barnes

Storia del progressive rock

Odoya, 720 pagine, 35 euro

e qui una conversazione di McCartney con l'editore di Barnes&Noble, James Daunt, sottotitolata.

Essendo un cultore della materia, ho acquistato il libro in edizione originale ("A New Day Yesterday: UK Progressive Rock & the 1970s") nel febbraio del 2020 e l'ho diligentemente letto tutto - sono 608 pagine - con soddisfazione.

"Origini e leggende della musica inglese anni Settanta" è l'esplicativo sottotitolo delle versione italiana, che di pagine ne conta 110 in più (perché la traduzione dall'inglese in italiano "sviluppa", come si dice in gergo, circa il 15%) e che mi sono altrettanto diligentemente riletto, per potervi riferire che la traduzione di Irene Micheli Amodeo è di buona qualità, con solo qualche impaccio qua e là nella terminologia specialistica.

Sul contenuto posso spendere solo elogi: la ricostruzione storica è ineccepibile, il contributo delle testimonianze dirette di musicisti, giornalisti e semplici appassionati è un arricchimento significativo, e lo stile narrativo brillante. Il che rende il libro un testo di riferimento indispensabile.



Massimo Cotto

Rock is the answer

Marsilio, 448 pagine, 17 euro

L'autore, giornalista, conduttore radiofonico e molte altre cose, riorganizza per mesi dell'anno e per argomenti centinaia di citazioni da interviste a centinaia di artisti, ottenendo così una sorta di "prontuario" di risposte della musica ai problemi della vita. "Il rock ha ancora le risposte. Solo, sono cambiate le domande" spiega Cotto. Se volete un assaggio del contenuto, Rockol ne ha pubblicato qui degli estratti.



Ezio Guaitamacchi e Antonio Bacciocchi

Crocodile rock

Hoepli, 252 pagine, euro 24,90

Il modo migliore per descrivere il contenuto di questo libro è riportare i sottotitoli dei sei capitoli: "Gli strumenti realizzati con elementi animali, i progetti congiunti tra musicisti e suoni 'bestiali'"; "Band e artisti che hanno scelto come nome d'arte quello di un animale"; "Canzoni e album ispirati al mondo animale"; "Le rockstar e i loro cuccioli"; "Le organizzazioni animaliste sostenute dalle stelle della musica"; "Un mix di stranezze e curiosità con protagonisti musica e animali". E' uno zibaldone divertente e variegato, quello messo insieme dai due autori, con spunti sorprendenti e ampiamente illustrato, il che ne fa un regalo originale a chi ama, oltre alla musica, anche gli animali.