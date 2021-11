Mick Jagger canta in italiano e faffiga di nuovo

Sei anni fa diventarono virali un video in cui i Rolling Stones, nella fattispece Mick Jagger e Keith Richards "parlavano" in dialetto barese. Erano opera di Fabio Celenza e diventarono virali, con milioni di visualizzazioni, grazie ad espressioni di culto messe in bocca ai due, su tutte la leggendaria esclamazione "faffiga!" del cantante

Celenza ha ripetuto spesso in questi anni l'operazione, diventando a sua volta una piccola grande celebrità del web e non solo (i suoi video si vedono spesso a Propaganda Live, in TV). Ha doppiato altri cantanti, politici, collaborato con Elio e Le Storie Tese, inciso sue canzoni e girato spot.

Nel nuovo video, fa cantare in Italiano Mick Jagger: si tratta di una sorta di spot per un retailer di elettronica, il cui marchio compare alla fine. Ma quello che conta è lui, Mick, che canta in Italiano

no, è che mi so impapelato/dai Carlo, ti offrirò un ichnusa/adesso se fa faffiga sono un RE/se poi faffiga non ci scassate il cà/il traffico non è cool

Ecco il video originale:

E ovviamente ecco una parodia dei Maneskin, della scorsa primavera: non potevano mancare