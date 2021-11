La soluzione di Robert Plant alla ‘rivalità’ tra Beatles e Rolling Stones

“Non sono sicuro di doverlo dire, ma loro sono una cover band blues, questo è un po' quello che sono gli Stones”, ha detto Paul McCartney lo scorso ottobre in un'intervista con il New Yorker. Dicendosi "divertito" dalle parole spese dall’ex Beatle, con la sua dichiarazione tornato sopra l’eterna “rivalità” tra il quartetto di Liverpool e i Rolling Stones, l’ex cantante dei Led Zeppelin Robert Plant ha recentemente raccontato di avere una soluzione alla storica disputa tra le due band.

Nell’ultimo episodio del podcast “Music Now” dell’edizione statunitense di “Rolling Stone”, il già frontman della storica formazione di “Whole lotta love” ha detto: “Non credo ci sia nessuna faida”. E ancora: “Si conoscono dal 1963. Si vogliono bene disperatamente”. Tuttavia, Plant ha raccontato di avere in mente un modo per risolvere eventuali ostilità tra i Beatles e i loro rivali capitanati da Mick Jagger, ovvero:

“McCartney dovrebbe semplicemente suonare il basso con gli Stones”.

Ai microfoni di “Music Now” il 73enne cantante britannico - che qualche settimana fa ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di andare in pensione - ha anche presentato il nuovo album in collaborazione con Alison Krauss, “Raise the roof”. Il disco, in arrivo a distanza di quattordici anni da "Raising sand" del 2007, include 12 tracce, tra cui cover e il brano originale "High and lonesome". I due musicisti presenteranno la loro nuova prova di studio congiunta anche in Italia il prossimo 14 luglio 2022, con un concerto sul palco del Lucca Summer Festival per l’unica tappa italiana della tournée.