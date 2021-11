Peter Jackson e l’idea dei Beatles di fare un film su "Il Signore degli Anelli”

In una recente intervista rilasciata alla BBC in occasione dell’uscita su Disney+ del documentario in tre parti di Peter Jackson "The Beatles: Get Back” (leggi qui la recensione), il regista neozelandese noto soprattutto per aver portato sul grande schermo "Il Signore degli Anelli” ha parlato del progetto mai realizzato dei Beatles di fare una versione cinematografica dell’opera di J. R. R. Tolkien, che i Fab Four avevano scoperto durante il loro viaggio in India. Era circa il 1968, infatti, quando Tolkien negò al quartetto di Liverpool il permesso di portare sugli schermi il suo romanzo epico, per cui la band aveva in mente di affidare la regia a Stanley Kubrick.

“Get back” ha offerto a Jackson la possibilità di entrare direttamente in contatto con i componenti ancora in vita dei Beatles e di chiedere a Paul McCartney cosa fosse realmente successo con la loro versione de “Il Signore degli Anelli”. Alla BBC il cineasta ha raccontato:

“Ho raccolto qualche informazione. Ho fatto delle domande a Paul. Ringo non ricorda molto. Quello che ho capito è che Denis O’Dell della Apple, che avrebbe dovuto produrre la pellicola e che aveva prodotto ‘The Magic Christian’, ha avuto l’idea di fare ‘Il Signore degli Anelli’. Quando i Beatles si recarono a Rishikesh in India, e trascorsero tre mesi con Maharishi all’inizio del 1968, lui mandò a loro i libri. Credo perché fosse una trilogia, ha spedito un libro a ciascuno dei Beatles. Non credo che Ringo ne avesse ricevuto uno, ma John, Paul e George hanno avuto ciascuno un libro del Signore degli Anelli da leggere in India. E si sono entusiasmati a proposito. Alla fine non sono riusciti a ottenere i diritti da Tolkine, perché non gli piaceva l’idea che un gruppo pop facesse qualcosa sulla sua opera. Così lui ha bocciato il progetto. Hanno provato a farlo, su questo non c’è dubbio: all’inizio del 1968 stavano contemplando seriamente l’idea di farlo”.

Spiegando che “apparentemente”, come già svelato in passato, il progetto prevedeva che a McCartney fosse destinato il ruolo di Frodo, a Ringo Starr quello di Samvise Gamgee, a George Harrison quello di Gandalf e a John Lennon quello di Gollum, Peter Jackson ha fatto sapere: “Quando gli ho parlato Paul non riusciva a ricordare esattamente, ma credo che fosse così”.

Nel corso dell’intervista per la BBC Jackson ha anche affermato di essere consapevole del fatto che la sua carriera sarebbe potuta andare diversamente se i Beatles avessero realizzato un film su “Il Signore degli Anelli”. “Paul mi ha detto: 'Sono contento che non l'abbiamo fatto, perché dovevi fare il tuo film e mi è piaciuto’. Ma io gli ho risposto: ‘È ​​un peccato che non l'abbiate fatto, perché sarebbe stato un musical’”, ha raccontato il regista che, definendosi un grande fan della leggendaria formazione britannica (“Non mi è mai piaciuta nessun'altra band come i Beatles”), ha aggiunto: