Come i Mötley Crüe hanno evitato di licenziare Mick Mars nel 1984

Durante una recente intervista rilasciata al canadese “The Metal Voice”, il bassista Bob Daisley - noto per aver suonato nel corso della sua carriera con, tra gli altri, Ozzy Osbourne, Widowmaker, Rainbow, Uriah Heep e Gary Moore - ha raccontato come ha convinto i Mötley Crüe a non licenziare il loro chitarrista Mick Mars.

Ricordando di quando la band di “Girls, girls, girls” era in tournée con il già frontman dei Black Sabbath nel 1984, Daisley - come segnalato da “Blabbermouth” - ha narrato:

“Una sera, dopo un concerto, Mick Mars è salito sul bus di Osbourne per stare con Ozzy e il resto della band, mentre io sono andato con i Mötley Crüe. Ero l’unico del nostro gruppo a essere andato sul van dei Mötley Crüe, che stavano facendo una riunione per pianificare di sbarazzarsi di Mick e arruolare un altro chitarrista. Hanno chiesto la mia opinione e ho detto: ‘Se volete la mia opinione, per quel che vale, direi di non provare a riparare qualcosa che non è rotto’. Ho aggiunto: ‘Avete chimica e funzionate insieme. Mick Mars fa parte di tutto questo. Non fate cazzate. Però, questa è la mia opinione: solo, non fatelo’. Penso di aver salvato la pelle a Mick quella notte perché erano piuttosto seri nel prendere qualcun altro al suo posto”.

Bob Daisley ha successivamente spiegato: “Mick andava bene per la band: era parte del suono e di ciò che hanno fatto. Sarebbe stato come cercare di sostituire Ringo Starr nei Beatles o John Bonham o Ginger Baker o qualcuno di davvero bravo tecnicamente. Semplicemente non avrebbe funzionato. Infatti ho detto: ‘Lasciate tutto così com’è. Non c’è niente che non vada bene, smettetela di cercare di soluzioni’. Così hanno lasciato perdere e ha funzionato”. E ancora: “Penso che Mick avesse qualche anno in più degli altri componenti della band. Non definirei Mick un virtuoso della chitarra, ma è stato fantastico per il gruppo”.

A partire da giugno 2022 Vince Neil, Mick Mars, Nikki Sixx e Tommy Lee - che hanno annunciato la loro reunion nel novembre 2019, sei anni dopo aver firmato un contratto per siglare l’intenzione del gruppo di non tornare più a esibirsi pubblicamente insieme una volta concluso il “Final Tour” - saranno impegnati in una tournée negli stadi negli Stati Uniti insieme a Def Leppard, Poison e Joan Jett.