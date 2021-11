Lucio Battisti, esce in versione speciale "La batteria, il contrabbasso, eccetera"

Era il febbraio del 1976 quando venne pubblicato "Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera", l'album di Lucio Battisti dal quale venne estratto il singolo "Ancora tu"







Sony Music / Legacy Recordings - a 45 anni dalla prima pubblicazione - lo ripropone in una nuova versione, speciale, con la rimasterizzazione dei nastri originali (a 192khz/24bit), disponibile da oggi 26 novembre sulle piattaforme digitali e nei negozi dischi, nei formati doppio CD, in LP+CD e in digitale.

Il box include anche la versione spagnola dell’album ("Lucio Battisti, la bateria, el contrabajo eccetera") mai pubblicata prima in Italia e che, nel 1976, ebbe grande successo in Spagna; le radio iberiche programmarono il singolo “De nuevo tu”, in una versione poi riproposta in Italia da Betti Villani nel 1988.

Nel cofanetto è incluso un booklet con i testi a firma di Paolo Maiorino, curatore del progetto. Il libretto ripercorre la storia dell’album attraverso il racconto e le testimonianze dei compagni di viaggio di Battisti: Mogol, Alberto Radius, Piero Bravin, Gianni Dall’Aglio.

Mogol:

“'Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera' arrivò a ristabilire un certo grado di successo e popolarità per Lucio, dopo 'Anima Latina', che fu a mio avviso uno dei suoi album migliori in assoluto, ma che soffrì un missaggio veramente infelice. La sua voce era troppo 'dentro' e glielo dissi, ma mi rispose che in quel modo la gente avrebbe dovuto ascoltarlo con cura e prestare più attenzione ai testi stessi. Ma il risultato fu un limite sull’immediatezza di quel disco, che infatti vendette meno dei precedenti e del successivo. Un vero peccato, considerata la sua bellezza. 'Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera' riposizionò Battisti completamente”.

Gianni Dall’Aglio:

“C’era un clima meraviglioso in studio, con Battisti e Radius che raccontavano barzellette, i pranzi luculliani e tanta musica. In circa 20 giorni realizzammo praticamente tutto l’album, tranne il brano 'Ancora Tu', che non esisteva ai tempi. E quando dico tutto, intendo anche arrangiamenti e sovraincisioni”.

Alberto Radius:

“Era molto difficile interagire con Lucio, ogni momento era una situazione nuova. Non esistevano partiture scritte, era tutto improvvisazione ed infinite ripetizioni dei brani. A lui era piaciuta una cosa che avevo magari fatto io con la chitarra e mi chiedeva di rifarla, ma nel frattempo non ricordavo a cosa si riferisse, visto che tutto era frutto di una gigantesca jam session”.

Piero Bravin:

“Battisti era un vero genio, il musicista più talentuoso con il quale mi sia capitato di collaborare. Ed è sempre stato molto rispettoso del lavoro altrui. In studio, non potendo disporre di un linguaggio tecnico in fatto di frequenza, si era inventato un sistema a colori, dove ogni tipo di suono aveva una sua corrispondenza in un determinato colore. Il marrone, ad esempio, rispondeva ad un suono molto ben preciso e così con il blu, il giallo, il verde, e via dicendo. Fu una sua trovata decisamente geniale. In ogni momento sapevo esattamente che tipo di suono volesse ottenere da un determinato strumento”.