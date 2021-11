Tony Iommi pubblica un nuovo brano rock dopo otto anni

Il chitarrista dei Black Sabbath Tony Iommi ha pubblicato "Scent Of Dark", il suo primo brano rock da quando venne pubblicato "13" (leggi qui la recensione), l'ultimo album dei Black Sabbath pubblicato nel 2013.

Il brano è stato scritto da Iommi e insieme a lui suonano Sergio Momo alla chitarra, Jimmy Crutchley al basso, Ash Sheehan alla batteria, Rebecca Rose al violoncello e Julianne Bourne al violino.Questo il commento al brano del 73enne musicista britannico: "Avevo il riff da un po' di tempo, ma non ci avevo mai fatto nulla, quello ci ha dato una base da cui partire. All'inizio abbiamo costruito la traccia con una batteria programmata, poi Mike Exeter ha fatto un demo di basso e tastiere e io ho aggiunto i miei assoli di chitarra, solo per avere un'idea di come avrebbe suonato. Poi abbiamo aggiunto gli strumenti a corda. Avevo già lavorato con sezioni di archi negli album dei Sabbath, ma questa è stata un'esperienza completamente nuova".

Oltre a "Scent Of Dark" Tony Iommi ha posto la sua chitarra al servizio di una canzone del prossimo album in studio del suo ex compagno di band nei Black Sabbath Ozzy Osbourne. In una intervista rilasciata al magazine Rolling Stone Iommi ha raccontato: "Ho scritto l'intero brano, ci ho suonato e ho fatto l'assolo. È orribile, davvero. No, sto scherzando. E' bello, è davvero bello. E mi piace quello che Ozzy ci ha cantato sopra. Penso che abbia fatto davvero un buon lavoro."

Nell'intervista è stato chiesto a Iommi con quale frequenza si sente con Ozzy. Questa la divertente risposta: "Ci sentiamo parecchio. Non parliamo per davvero perché noi due non siamo capaci di stare al telefono. Penso che abbiamo smesso quando ha preso a telefonarmi alle due del mattino e io gli dicevo, 'Oz, sono le due del mattino'. 'Oh, oh, scusami. Va bene. Ciao.' Si dimentica che ore sono in Inghilterra, e naturalmente quando il telefono suona a quell'ora del mattino pensi, 'Oh, Cristo. Cosa c'è? E' morto qualcuno o è successo qualcosa'. Invece è lui che dice, 'Oh, oh, oh, oh, scusa. Non sapevo che ore fossero'. Quindi ora tendiamo solo a scriverci".