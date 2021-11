Gianluca Grignani sposta la data dello show 'La Fabbrica di Plastica and Only the Best'

Siamo spiacenti di comunicare la riprogrammazione del concerto di Gianluca Grignani 'La Fabbrica di Plastica and Only the Best', previsto per sabato 29 gennaio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e ora rinviato a sabato 15 ottobre 2022 presso la stessa venue.

La decisione è stata presa alla luce delle limitazioni in vigore rispetto alla capienza massima consentita nei palazzetti – il 60% – che di fatto impedisce lo svolgimento del concerto così come è stato pensato: una festa collettiva per celebrare il venticinquennale di "La Fabbrica di Plastica", album pubblicato nel maggio 1996, che sarebbe fortemente limitata dalle attuali disposizioni sulla musica dal vivo.

A questo si aggiunge il clima di incertezza rispetto alla proroga dello stato d’emergenza e di tutte le normative ad esso correlate, che non consente di lavorare adeguatamente all’organizzazione del concerto nel dubbio che questo potrà svolgersi o meno anche in caso di un eventuale cambio di colore dell’area di Milano.

I biglietti già emessi per il concerto di gennaio saranno validi per l’accesso alla data riprogrammata, mentre le vendite sono aperte sui canali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.