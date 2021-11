Spotify e il gender gap nella musica: "Siamo tutti responsabili"

Negli ultimi 4 anni, per ogni canzone di un’artista in classifica ce ne sono 6 di uomini. La presenza femminile nelle classifiche singoli: 1 donna ogni 3,7 uomini: per gli album: 1 ogni 4,2 uomini.

Da tempo si constata che la presenza femminile nella musica italiana è minoritaria, ma ora ci sono dei dati a mettere tutto nero su bianco: sono i risultati della ricerca ”Il Gender Gap nella scena musicale italiana”, realizzata da Spotify conducendo un’analisi delle classifiche FIMI/GfK tra il 2018 e il 2021. “Un conto è parlarne, uno conto è avere dei dati granulari nero su bianco”, spiega a Rockol Federica Tremolada, managing director della piattaforma in Italia e Sud Europa.