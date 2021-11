Le nuove avventure dei R.E.M. nel rock degli anni '90

Il titolo è ironico: come raccontano i R.E.M., riecheggiava quegli album degli anni '60 che esibivano l'ultimo ritrovato tecnologico fin dalla copertina. Ma la band quel disco lo aveva registrato nei soundcheck, persino sui bus e nei camerini durante un tour: più low-fi di così era impossibile. Uscito nel '96, "New adventures in Hi-Fi" è uno dei dischi più amati dai fan della band e uno dei più vari della loro produzione. La band lo ha ristampato per i 25 anni, in un'edizione espansa con rarità e b-side.

La storia del disco

Dopo la pubblicazione di "Monster" nel '94, la band passò tutto il '95 in tour. Fu un tour complesso, con diversi problemi di salute, su tutti il batterista Bill Berry che rischiò la vita per un'aneurisma. Ma la band decise di usare i tempi morti del tour per lavorare a nuove canzoni, in particolare i soundcheck.

Il disco viene terminato in studio a Seattle ad inizio '96 ed esce 2 anni dopo il predecessore.

Dopo il passaggio dalle atmosfere acustiche di "Automatic for the people" al rock di "Monster" - un album che spiazzò molti ascoltatori, "New adventures in Hi-Fi" cambiò di nuovo le carte in tavola: un disco con diverse anime, mezzo dal vivo e mezzo no, anticipato da "E-Bow the letter", un duetto con la loro icona Patti Smith. L'album rimane il climax della prima fase della band, tra i migliori della loro discografia e tra i più significativi del rock americano degli anni '90.

"Un disco fuori dal normale"

Dura ben 64 minuti, contiene 4 canzoni incise dal vivo, che la band aveva inserito in scaletta durante il tour, mentre le altre sono incise a metà dal vivo metà in studio. Una sola, "How The West Was Won And Where It Got Us" venne scritta e incisa dopo il tour, ed è pure la più sperimentale di tutte, con un assolo jazz di piano di Mike Mills che non si è mai sentito e mai più si sentirà nel repertorio del gruppo.

Il risultato è un album che passa dal rock sfacciato alla "Monster" come "The Wake-up bomb" (una sorta di tributo al glam-rock, con Stipe che impersona quella rockstar sopra le righe che nella vita reale non è mai stata), a ballate acustiche come "E-Bow the letter". Contiene alcuni dei pezzi migliori della band, come "New test leper" e soprattutto "Electrolite", dedicata a Los Angeles e messa in chiusura: fosse stato il primo singolo, forse la storia della band e del disco (che andò bene ma non benissimo, come si direbbe oggi) sarebbe proseguita diversamente.

L'album nelle parole dei R.E.M

Abbiamo intervistato Mike Mills, che ci ha raccontato l'album. Ecco "New adventures in Hi-Fi" nelle sue parole.

Le incisioni durante i i soundcheck

Fu qualcosa di inaspettato. Ci sono band che non fanno neanche il soundcheck di persona, lo lasciano fare ai roadie. A noi è sempre piaciuto suonare davvero in quei momenti: abbiamo pensato di renderli utili, divertendoci.

Volevamo fare un disco che parlasse dell’essere in tour, ma non direttamente. Non volevamo raccontare quanto sei stanco e solo, parlare di camere d’albergo dove non riesci a dormire. L’avevano già fatto altri, non servivano altre canzoni sul tema. Volevamo registrare on the road e far si che l’atmosfera del viaggio permeasse le canzoni. È un disco fuori dal normale.

La maggior parte delle tracce base vennero registrate dal vivo o durante i soundcheck, anche in situazioni come bagni o camerini. Solo “How the west was won” venne scritta e incisa completamente in studio. "New adventures" non voleva essere un disco dal vivo tradizionale: ogni canzone arrivava da spunti e registrazioni diversi.

Le diverse anime sonore del disco

In realtà il suono che avevamo dal vivo non è così diverso da quello in studio, anche in termini di strumenti e amplificazione. Ma è questo un disco che non cercava necessariamente una qualche forma di unità. È un album che va in direzioni diverse e in questo è diverso da lavori come “Murmur” o “Automatic for the people”. È, appunto, come quando sei in tour: suoni di tutto.

L’ultimo disco con Bill Berry e la fine di un'epoca

Penso sia così, anche se al tempo non lo sapevamo, e non sapevamo che poi Bill avrebbe lasciato la band. È sicuramente un disco ponte tra i R.E.M. degli anni ’80 e ’90, quelli con Bill, e quelli del periodo successivo. Fu un periodo intenso, in cui dovemmo decidere se continuare e reinventarci, cosa che facemmo anche perché uscendo dalla band Bill era stato chiaro: dovevamo andare avanti anche senza di lui

Cosa contiene la ristampa

Il disco è stato ristammapto in due CD + un BluRay. Contiene l’album in una nuova rimasterizzazione, 13 B-side e rarità, un film inedito di 64 minuti (un film proiettato in cinque città nel 1996, per promuovere la pubblicazione del nuovo album) e un EPK inedito di 30 minuti. Il BluRay inoltre contiene "New Adventures in Hi-Fi" in una versione Hi-Res / 5.1 Surround Sound audio, più cinque video restaurati in HD tra i quali “Bittersweet Me”, “Electrolite” e “E-Bow the Letter”. E ancora: un libro rilegato di 52 pagine con foto d’archivio – molte delle quali inedite –, nuove note di copertina del giornalista Mark Blackwell e contributi di tutti e quattro i membri della band, nonché di Patti Smith, Thom Yorke e del produttore Scott Litt.

È disponibile anche Expanded Edition in 2-CD o digitale, con l’album rimasterizzato più le 13 B-side e rarità. All’interno si troveranno anche un poster di 63 cm di lato e quattro cartoline da collezione, oltre ad un booklet con le nuove note di copertina e foto d’archivio. L’album nella nuova rimasterizzazione sarà disponibile anche in doppio LP, su vinile da 180 grammi, la cui realizzazione è stata curata da Kevin Gray presso Cohearent Audio.

La tracklist delle diverse edizioni

Deluxe Edition (2-CD/1-Blu-Ray):

Disc 1 – New Adventures in Hi-Fi (remastered audio)

1. How the West Was Won and Where It Got Us

2. The Wake-Up Bomb

3. New Test Leper

4. Undertow

5. E-Bow the Letter

6. Leave

7. Departure

8.

Bittersweet Me.

9. Be Mine

10. Binky the Doormat

11. Zither

12. So Fast, So Numb

13. Low Desert

14. Electrolite

Disc 2 – B-sides and Rarities

1. Tricycle (Instrumental)

2. Departure (Live Rome Soundcheck / Rome, Italy / 2/22/1995)

3. Wall of Death

4. Undertow (Live / Atlanta, GA / 11/18/1995)

5. Wichita Lineman (Live / Houston, TX / 9/15/1995)

6. New Test Leper (Live Acoustic / Seattle, WA / 4/19/1996)

7. The Wake-Up Bomb (Live / Atlanta, GA / 10/4/1995)

8. Binky the Doormat (Live / Atlanta, GA / 11/18/1995)

9. King of Comedy (808 State Remix)

10. Be Mine (Mike on Bus version)

11. Love Is All Around

12. Sponge

13. Leave (Alternate Version)

Disc 3 (Blu-Ray)

1. R.E.M. Outdoor Projections – Saturday Sept 7, 1996 – 5 cities (64:56)

2. New Adventures in Hi-Fi EPK – previously unreleased 30 min version (29:13)

3. New Adventures in Hi-Fi 5.1 Audio

4. New Adventures in Hi-Fi – Hi-Resolution Audio

5. E-Bow the Letter (Music Video)

6. Bittersweet Me (Music Video)

7. Electrolite (Music Video)

8. How the West Was Won and Where It Got Us (Music Video)

9. New Test Leper (Music Video)

