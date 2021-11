Ed Sheeran live a Milano, in italiano racconta: ‘Non vedo l’ora di fare altri concerti’

Dopo non aver potuto partecipare in presenza lo scorso 24 ottobre a “Che tempo che fa” a causa del Covid, e una volta lasciatosi alle spalle la quarantena, Ed Sheeran è tornato a Milano.

A distanza di oltre due anni dai suoi ultimi concerti in Italia, oggi 25 novembre il cantautore di Halifax è passato dal nostro Paese per una veloce presentazione del suo nuovo album, “=” (si legge “Equals”), uscito lo scorso 29 ottobre.

Al Fabrique di Milano, nel vivo della Milano Music Week 2021 e davanti a un pubblico selezionato di oltre 400 fortunati fan attraverso un contest legato all’acquisto del disco, nella sua semplicità Ed Sheeran è stato protagonista di uno speciale showcase. La voce di “Thinking out loud” ha suonato dal vivo in versione chitarra e voce alcuni brani tratti dalla sua settima fatica di studio, oltre a un paio delle sue canzoni più famose, e ha risposto alle domande di Max Brigante per una puntata del programma radiofonico “105 Mi casa” in onda prossimamente su Radio 105.

Durante la chiacchierata Sheeran ha raccontato come ha trascorso il periodo di isolamento (“Ho cercato di riposare e ho fatto qualche intervista via Zoom”, ha detto l’artista), di quanto ha sentito la mancanza del pubblico a causa della pandemia, il suo rapporto con il successo, il duetto con Andrea Bocelli e della sua nuova nomination ai prossimi Grammy.

Nei momenti di respiro si è anche sentito qualcuno del pubblico chiedere: “Quando torni in concerto in Italia?”. “Nel 2024” ha risposto Ed, confermando quanto già rivelato qualche settimana fa. “Non suono in Italia dal 2019”, ha detto il cantautore in italiano mettendo in pratica quanto appresso dalle lezioni di lingua italiane iniziate qualche mese fa su Zoom e ora messe in pausa fino a gennaio per la promozione dell’album. Non vedo l’ora di fare altri concerti”.

Felpa bianca con macchie multicolor, chitarra acustica al collo e loop station: così Ed Sheeran - ospite della puntata di questa sera di X Factor - si è presentato sul palco del Fabrique per un live esclusivo che si è aperto con l’esecuzione dei due più recenti singoli tratti da “=”, “Overpass graffiti” e “Shiver”. Il nuovo disco ha già regalato e continua a regalare conferme al musicista: il suo nuovo disco ha debuttato alla prima posizione delle classifiche di vendita e con il singolo “Bad habits” è tra gli artisti in nomination alla 64esima edizione dei Grammy Awards nella categoria “Song of the year”. "Non avevo una canzone in nomination come 'Song of the years' da diversi anni. Sono contento", ha raccontato. E ancora: "I Grammy sono delle belle soddisfazioni. Ma si deve ricordare anche delle canzoni che non hanno successo immediato. 'Song of the year' pensavo non stesse andano bene, nei primi tre giorni non stava dando i risultati sperati anche se poi ha raggiunto la prima posizione. In quei 3 giorni mi sono ricordato che non si deve dare niente per scontato, ogni tanto serve ricordarlo".

Anche la seconda canzone in scaletta “Shiver” non è mancata dal regalare soddisfazioni al 30enne cantautore: “Non do mai nulla per scontato”, ha detto in merito a come si sente di fronte ai successi, spiegando di essere sempre felice quando “una mia canzone diventa una hit mondiale perché non è facile. A tutti noi artisti capita di pubblicare canzoni che non diventano hit mondiali”. “Perfect” e “Shape of you” sono due delle hit che Sheeran ha eseguito dal vivo, con una bella interpretazione rilassata e con i pezzi spogliati da ogni sovrastruttura, tra il nuovo brano “First times” insieme al singolo dello scorso anno “Afterglows”, e la succitata “Bad habits”, tenuta per il finale.