Al via la quinta edizione di ContempoRarities 

Si terrà a dicembre la quinta edizione del festival "ContempoRarities", ospitata dalla Santeria Toscana di Milano.

Tre gli appuntamenti: il primo (Black Classical Music, 5 dicembre) parte da un punto di vista storico, il secondo da un punto di vista linguistico (Musica Razionale, 12 dicembre) e il terzo da un punto di vista generazionale (L’Arca, 19 dicembre).

Domenica 5 dicembre, ore 18.30:

Black Classical Music

Si tratta di un importante programma di musica da camera di compositori afrodiscendenti. La selezione copre un periodo molto ampio che va dal settecento di Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges, passa per il tardo Romanticismo di Florence Beatrice Price e di Samuel Coleridge-Taylor, e arriva agli anni Cinquanta di William Grant Still e George Walker e ai Settanta di Julius Eastman.

Domenica 12 dicembre, ore 18.30

Musica Razionale

La musica originale che ci propone il percussionista Sebastiano De Gennaro di 19’40” è generata dalle serie numeriche. In virtù della natura logica e non estetica di questa musica, consigliamo, a coloro che faranno ingresso in questo “calcolatore sonico”, di sospendere ogni criterio pre formato sui concetti di bello e brutto, di seguire gli eventi sonori come fossero meteore in un cielo d’estate, senza sapere da dove vengono e dove vanno.

Domenica 19 dicembre, ore 18.30

L’Arca (Concerto di Natale)

Abbiamo deciso di offrire l’ascolto dal vivo del più bel disco per l’infanzia mai scritto in questo paese. Sergio Endrigo, Vinicius De Moraes, Luis Bacalov, Sergio Bardotti sono il manipolo di autori di questo piccolo grande monumento alla canzone morale.