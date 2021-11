A Spotify la musica non basta più (e, forse, nemmeno il modello premium)

Non che il desiderio di andare oltre le playlist di canzoni, ai piani alti di Spotify, lo stessero tenendo particolarmente nascosto: prima i corposi investimenti nel settore dei podcast (anche video), poi l’allargamento degli orizzonti agli audiolibri e la progressiva apertura ai mercati emergenti avevano già esplicitato l’ambizione, da parte della società svedese quotata a Wall Street, di posizionarsi come più come piattaforma audio che come semplice DSP musicale.