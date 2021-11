Jared Leto: "Il pop italiano degli Anni '80 ha ispirato il nuovo album dei Thirty Seconds"

La carriera come attore non l'ha completamente risucchiato. Impegnatissimo negli ultimi tre anni sui set di film come "The outsider" di Martin Zandvliet, "Fino all'ultimo indizio" di John Lee Hancock, "Justice League" di Zack Snyder, "House of Gucci" di Ridley Scott e "Morbius" di Daniel Espinosa, Jared Leto ha comunque trovato il modo per trascorrere del tempo in studio insieme ai suoi Thirty Seconds to Mars, che non pubblicano un nuovo album di inediti dal 2018, l'anno di "America". Quel tempo in studio ha dato i suoi frutti. E che frutti. La band di "Closer to the edge" ha inciso la bellezza di 200 nuove canzoni.

A rivelarlo è lo stesso frontman in un'intervista al New Musical Express, facendo sapere che molti dei nuovi pezzi dei Thirty Seconds to Mars sono ispirati alle hit italiane degli Anni '70 e '80, ascoltate mentre indossava i panni di Paolo Gucci sul set di "House of Gucci":.

Le hit italiane di quel periodo hanno creato una sorta di ispirazione per noi. C'è molto di quel sound, nel nuovo album dei Thirty Seconds to Mars. Quei suoni parlano direttamente ai nostri cuori. Ho amato trarre ispirazione da quella roba.

Dalle 200 canzoni finora registrate i Thirty Seconds to Mars dovranno selezionare quelle che finiranno effettivamente nell'ideale successore di "America", che non ha ancora né un titolo né una data d'uscita:

Stiamo aspettando il momento giusto per farlo uscire.

"House of Gucci", che racconta l'omicidio di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente della nota casa di moda, arriverà nei cinema italiani il prossimo 16 dicembre. A interpretare Patrizia Reggiani, la mandante dell'omicidio, c'è Lady Gaga.