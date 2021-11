Beatles, il figlio di John Lennon su "Get back”: “Mi ha fatto amare ancora di più mio padre”

Julian Lennon, figlio di John Lennon nato dall’unione del compianto musicista britannico e della sua prima moglie Cynthia Powell, ha recentemente raccontato che per lui guardare "The Beatles: Get Back” (leggi qui l'approfondimento) è stata un’esperienza “che cambia la vita”.

Julian ha partecipato con il fratello Sean - figlio di John e Yoko Ono - a una proiezione in anteprima del documentario di Peter Jackson sulle lavorazioni dell’album dei Beatles “Let it be” e ha testimoniato la sua presenza condividendo una foto su Instagram insieme al suo pensiero sul progetto in arrivo il prossimo 25 novembre su Disney+ suddiviso in tre parti.

"Che notte fantastica. Prima la proiezione di ‘Get back’ e poi l'evento di Stella McCartney”, ha scritto Julian Lennon nel post, facendo riferimento alla presentazione della nuova collezione di moda della figlia di McCartney ispirata al quartetto di Liverpool. Ha aggiunto: