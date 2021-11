Milano Music Week 2021, il panel “Le case discografiche: driver per l’innovazione e la creatività”

La missione delle case discografiche di mettere gli artisti al centro degli investimenti è stata più importante che mai negli ultimi anni: complice l’esplosione dei Måneskin all’estero, è sempre più chiaro che i successi internazionali possono arrivare da tutto il mondo. Il ruolo delle label, alla guida di un processo virtuoso dettato da innovazione e creatività, è quello di offrire strumenti, talenti e risorse per raggiungere un pubblico sempre più globale. È la storia di come, abbattendo le barriere geografiche e i confini di lingua, cultura e genere, il lavoro delle case discografiche stia riuscendo a creare un incredibile impatto. Questi temi sono stati affrontati durante il panel “Le case discografiche: driver per l’innovazione e la creatività” in programma durante la Milano Music Week. I protagonisti dell’incontro targato Fimi sono stati Marco Alboni (Chairman & CEO, Warner Music Italy), Alessandro Massara (Presidente, Universal Music Italia) e Andrea Rosi (President & Chief Executive Officer, Sony Music Italy).