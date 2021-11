I Rolling Stones chiudono il No Filter tour 2021. Ecco come è andata.

Due mesi dopo il suo inizio, il 20 settembre al Gillette Stadium di Foxborough (Massachusetts), i Rolling Stones hanno chiuso il loro 'No Filter tour 2021'. Tuttavia, a differenza degli altri concerti, che si sono tenuti negli stadi, l'esibizione di ieri sera al Seminole Hard Rock Hotel & Casino di Hollywood, in Florida, si è tenuta davanti a un pubblico decisamente più ridotto.

Il concerto di ieri si è tenuto tre giorni dopo la loro esibizione del 20 novembre ad Austin, in Texas, che in origine doveva essere l'ultimo spettacolo del tour. L'annuncio dello scorso 15 ottobre descriveva il concerto di Hollywood come "lo spettacolo più intimo degli Stones in oltre un decennio".



La venue conteneva solo 7.

000 posti ed i biglietti non avevano prezzi, come dire, popolari: si partiva infatti dai 281 dollari (al cambio più o meno 250 euro) dei posti economici per salire fino a quelli più costosi da 1006 dollari. Questo almeno era è il valore nominale dei preziosi tagliandi ma, come riporta bestclassicbands.com, al 'mercato nero' venivano chiesti oltre 10.000 dollari. Va detto che i biglietti sono stati venduti tutti non appena messi in vendita.



L'ultima esibizione della band britannica in Florida era stata all'Hard Rock Stadium vicino a Miami il 30 agosto 2019. Quel concerto è stato l'ultimo del batterista Charlie Watts, scomparso lo scorso 24 agosto. Come ogni altro live dell'attuale tour, anche quest'ultima esibizione è stata dedicata a Watts che è stato ricordato sul palco con un breve video tributo prima dell'inizio del concerto.

Setlist:

Street Fighting Man

Let’s Spend the Night Together

19th Nervous Breakdown

Tumbling Dice

You Can’t Always Get What You Want

Living In a Ghost Town

Start Me Up

Honky Tonk Women

Connection

Slipping Away

Miss You

Midnight Rambler

Paint It Black

Sympathy For the Devil

Jumpin’ Jack Flash

Encore:

Gimme Shelter

(I Can’t Get No) Satisfaction