Janis Joplin, in uscita un libro fotografico con 100 immagini inedite

E' in arrivo per gli inizi del 2022 un nuovo libro fotografico dedicato a Janis Joplin intitolato 'Photographs of Janis Joplin On the Road & On Stage'. Il volume di 196 pagine presenta moltissime immagini della cantante texana e 100 foto mai pubblicate prima, tutte del fotografo Elliott Landy.



Le fotografie sono accompagnate da alcuni pensieri della musicista scomparsa all'età di 27 anni il 4 ottobre 1970 tratti da conversazioni e interviste raccolte dal giornalista David Dalton mentre era in tour con lei nel 1970.

Il libro è oggetto di un crowfounding su Kickstarter, cliccando qui potete prendere visione dei dettagli della campagna.



Scrive il fotografo Elliott Landy: “Ho fotografato Janis nel 1968 e nel 1969 e negli anni ho usato forse 15 o 20 fotografie in varie pubblicazioni. Fino a quando non ho iniziato a mettere insieme questo libro non mi rendevo conto di quante altre belle foto avessi. Abbiamo esaminato ogni negativo e ogni diapositiva che le ho scattato. Il testo è stato selezionato da ampie registrazioni di conversazioni e interviste con Janis fatte da David Dalton nel corso dell'ultimo anno della sua vita. Abbiamo abbinato le sue parole alle mie fotografie per fornire una visione personale della sua vita e della sua carriera, fornendo uno sguardo unico su Janis".



Landy è un fotografo molto conosciuto in ambito rock. Nel tempo ha avuto modo di ritrarre Bob Dylan (compresa la copertina dell'album "Nashville Skyline"), The Band (sue le copertine di "Music From Big Pink" e "The Band"), Van Morrison (la copertina di "Moondance"), Jimi Hendrix, Jim Morrison e gli Who. Inoltre è stato il fotografo ufficiale del celeberrimo Festival di Woodstock nel 1969.