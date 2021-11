Tina Turner, la regina venuta da Nutbush

E' molto difficile riassumere in una manciata di canzoni la carriera musicale di Tina Turner iniziata nel 1960 al fianco del marito Ike e conclusasi (a meno di imprevisti ed imprevedibili ritorni), quanto ad album solisti, nel 1999. Una carriera sublimata quest'anno dalla introduzione – come artista solista – nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame.

La cittadina svizzera (forse non lo sapevate) Anna Mae Bullock, in arte Tina Turner, nata a Nutbush (Tennessee) oggi compie 82 anni, essendo nata il 26 novembre 1939, ne festeggiamo il compleanno riproponendo un brano per ognuno dei suoi nove dischi solisti.

"Tonight I'll Be Staying Here With You" (cover di Bob Dylan dall'album "Tina Turns the Country On!" del 1974)

"Let's Spend the Night Together" (cover dei Rolling Stones dall'album "Acid Queen" del 1975)

"The Bitch is Back" (cover di Elton John dall'album "Rough" del 1978)

"Love Explosion" (dall'album "Love Explosion" del 1979)

"What's Love Got to Do with It" (dall'album "Private Dancer" del 1984)

"Private Dancer" (dall'album "Private Dancer" del 1984)

"Typical Male" (dall'album "Break Every Rule" del 1986)

"The Best" (dall'album "Foreign Affair" del 1989)

"Goldeneye" (canzone scritta da Bono e The Edge degli U2, tema del film "Goldeneye" diciassettesimo capitolo della saga di James Bond, dall'album "Wildest Dreams" del 1996)

"When the Heartache Is Over" (dall'album "Twenty Four Seven" del 1999)