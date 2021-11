Quando Rod Stewart regalò un frigorifero a Elton John per Natale

Rod Stewart una volta regalò per Natale al suo grande amico Elton John un frigorifero con una bottiglia di champagne al suo interno acquistato al grande magazzino londinese del lusso Harrods per una spesa totale di 600 sterline sentendosi uno spilorcio quando Elton ricambiò, niente meno, che con un dipinto di Rembrandt.



Il 76enne cantante scozzese ne ha parlato rispondendo alla domanda di un lettore al quotidiano britannico The Guardian: "Vivevamo a venti minuti l'uno dall'altro nel Berkshire, quindi per Natale gli ho comprato un frigorifero pop-up da Harrods.

Premendo un pulsante uscivano vapore, luci e una bottiglia di champagne. Mi costò 600 sterline, un sacco di soldi negli anni Settanta. Ci scambiammo i regali e lui disse, 'Oh, molto carino, caro, grazie.' Mi regalò un quadro di Rembrandt! Non mi sono mai sentito così spilorcio. È, in eterno, la persona più generosa che io abbia mai conosciuto.".



Dopo avere avuto, qualche anno fa, qualche incomprensione ora Rod ed Elton sono tornati ad andare d'amore e d'accordo. Dopo avere ammesso che non gli sembrava giusto insegnare ai suoi otto figli di scusarsi con le persone e poi non seguire il suo stesso consiglio. All'inizio di quest'anno spiegò: "Dico ai miei figli, 'Un uomo si scusa, vai a scusarti con tua madre'. Io e Elton siamo appena tornati amici. Nel tempo siamo sempre stati nemici accaniti, come si sa, ma è sempre stato per gioco. Ma abbiamo avuto un brutto litigio, come una coppia sposata."



Rod ha tenuto a dire che "era rammaricato" per essersi scagliato contro Elton John per avere annunciato il suo tour di addio. “Ero un po' indispettito quando ha annunciato il suo tour. Me ne pento, me ne pento davvero. Ora siamo di nuovo amici. Lo amo.”



Sulla vicenda Elton John ha voluto chiarire che "non porta rancore" nei confronti dell'amico, come dichiarato nel 2020: "Io e Rod abbiamo sempre avuto questo tipo di rivalità, ma è sempre stata una cosa molto amichevole e divertente, lo amo da morire. Abbiamo mantenuto questa rivalità per molto tempo ed è stato molto, molto divertente, lo amo teneramente e se lo vedessi per strada gli darei il più grande degli abbracci. Non ha senso portare avanti delle vendette in questo mondo. La vita è troppo breve. In tutta onestà, non porto alcun rancore nei suoi confronti. Non si possono cancellare tutti quegli anni di grande amicizia per una sola cosa, e io non lo farò. Per quanto mi riguarda è uno splendido artista che ha avuto una grande carriera ed è molto divertente".