Pino Daniele: esce "The Best Of Pino Daniele - Yes I Know My Way”

Il prossimo 26 novembre verrà pubblicata la 'remastered edition 2021' di "The Best Of Pino Daniele - Yes I Know My Way”, raccolta che uscì per la prima volta nel 1998. La nuova edizione contiene due bonus track: "Per te" (Alternative Version) e "Per te" (Base Studio per chitarra). Oltre ad avere una veste grafica rinnovata, curata dall’ente non profit 'Pino Daniele Trust Onlus', con l’inserimento di materiale iconografico inedito e testi aggiuntivi firmati da Pino Daniele.

"The Best Of Pino Daniele - Yes I Know My Way” uscirà su CD e su 2LP in Edizione Limitata, 180gr. colore ORO. L’LP originale del 1998 uscì su vinile singolo e la grafica della copertina era esattamente l’opposto rispetto a questa nuova versione: fondo giallo, tutte le immagini in oro e la scritta bianca.

Come scriveva lo stesso Pino Daniele: "“Napule è”, “Quanno chiove”, “A me me piace ‘o blues” , “Je so’ pazzo”, canzoni difficili da ricantare in studio dopo vent'anni: la musica è la stessa ma non è la stessa; l'intensità è la stessa ma non è la stessa… Ed è proprio lì che mi sono accorto che gli stessi brani scritti e cantati vent'anni prima hanno un'incredibile attualità che sono presenti nella mia vita di oggi con la stessa importanza. Quindi mi è sembrato giusto riproporli rimanendo fedele il più possibile all'arrangiamento originale… la melodia che predomina su tutto affiancata ad una ricerca ritmica attraverso il Mediterraneo che ha sempre influenzato e caratterizzato le mie canzoni…".

DISCO 1 – Lato A

1. Quando

2. Io per lei

3. Che male c'è

4. Amore senza fine

DISCO 1 – Lato B

1. Senza peccato

2. Dubbi non ho

3. Resta...resta cu' mme

4. Anna verrà

5. Che soddisfazione

DISCO 2 – Lato A

1. Quanno chiove

2. Napule è

3. A testa in giù

4. Je so' pazzo

DISCO 2 – Lato B

1. A me me piace 'o blues

2. Che Dio ti benedica

3. Per te

4. Per te (Alternative Version)

Per te (Base studio per chitarra)





