Nick Cave e Warren Ellis firmano una nuova colonna sonora: pubblicato il primo singolo

Le musiche che accompagnano le immagini del nuovo docu-film francese “La panthère des neiges”, presentato in anteprima alla settantaquattresima edizione del Festival di Cannes lo scorso luglio, sono firmate da Nick Cave e Warren Ellis.

La colonna sonora del lungometraggio, documentario diretto da Marie Amiguet che segue la ricerca del leopardo delle nevi del fotografo naturalista Vincent Munier e del romanziere Sylvain Tesson, uscirà sulle piattaforme di streaming il prossimo 17 dicembre. In attesa dell’uscita del disco, è stato reso disponibile come anticipazione il singolo “We are not alone”.

A proposito della pellicola, in arrivo nelle sale cinematografiche dal prossimo 22 dicembre e di cui non si conosce ancora la data di uscita nei cinema italiani, il collaboratore di fiducia del frontman dei Bad Seeds - con cui, tra le altre cose, lo scorso febbraio il cantautore australiano ha pubblicato l’album “Carnage” - ha detto: “C'è qualcosa nel cuore di questo film che ti attira.

Dopo un giorno ho capito che volevo fare tutto il necessario per comporre un'intera colonna sonora originale. Il film meritava di avere una sua voce musicale”. Ha aggiunto: “Alla fine io e Nick Cave abbiamo realizzato quello che penso sia uno dei film più belli a cui abbiamo mai lavorato. Una delle mie esperienze professionali preferite in assoluto su un progetto. I protagonisti sono gli animali in tutta la loro gloria selvaggia, come non li abbiamo mai visti prima, e l'uomo in riverenza e meravigliato”.

Ecco la tracklist e la copertina - condivisa su Instagram da Nick Cave - della colonna sonora di “La panthère des neiges”:

1. ‘L’attaque de Loups’

2. ‘Les Cerfs’

3. ‘Antilope’

4. ‘La Bête’

5. ‘Les Yaks’

6. ‘Des Affûts Elliptiques’

7. ‘Les Nomades’

8. ‘La Grotte’

9. ‘Les Princes’

10. ‘La Neige Tombe’

11. ‘Les Ours’

12. ‘Un Être Vous Obsède’

13. ‘L’apparition: We Are Not Alone’