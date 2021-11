Milano Music Week 2021, il panel SIAE “Live Music. La musica dal vivo tra pandemia e nuove frontiere"

Dai concerti in presenza a quelli in streaming. Fino ad arrivare ad una sintesi, il cosiddetto "phigital", termine che rappresena bene la convivenza tra l'esperienza fisica e quella digitale. La pandemia, tra le altre cose, ha permesso al pubblico di scoprire una nuova modalità di fruizione degli eventi live, concerti compresi. Del tema si è discusso durante un panel organizzato da Siae nell'ambito della Milano Music Week 2021, "Live Music. La musica dal vivo tra pandemia e nuove frontiere", con protagonisti Alex Braga, fondatore e Ceo di A-Live, piattaforma di streaming interattivo nata con l'obiettivo di tracciare una nuova frontiera dello spettacolo dal vivo in Italia, e il vicedirettore della società degli editori e degli autori Pietro Ietto.