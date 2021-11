Milano Music Week 2021, il panel SIAE ‘You Are On Air’ sulla gestione del diritto d’autore su radio e TV

Con ricavi generati nel 2020 a livello globale - nonostante la pandemia, come rivela l’ultimo rapporto pubblicato da CISAC - pari a 3,7 miliardi di euro, il settore del broadcasting rimane la linea di reddito più corposa per autori ed editori, battendo anche le piattaforme digitali, che pure nelle ultime stagioni hanno fatto registrare crescite a due cifre in gradi di rilanciare il comparto disografico.