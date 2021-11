Gli Arctic Monkeys annunciano i primi concerti per il 2022: suoneranno anche allo Sziget

In attesa di svelare i dettagli del loro prossimo album, che - secondo quanto recentemente dichiarato dal batterista degli Arctic Monkeys, Matt Helders - dovrebbe vedere la luce nel 2022, Alex Turner e soci hanno annunciato i loro primi appuntamenti dal vivo in programma per l’anno venturo.

We are pleased to announce our headline shows in Turkey, Bulgaria, Croatia and Czech Republic in August 2022. Tickets go on sale at 10am CET on Wednesday 24th November. https://t.co/PaUDpilxTU pic.twitter.com/47FAHk29Wd — Arctic Monkeys (@ArcticMonkeys) November 16, 2021

La formazione di Sheffield, assente dai palchi da aprile 2019, sarà impegnata in una serie di concerti previsti a Instanbul il 9 e 10 agosto prossimi, a Burgas (Bulgaria) il 12, a Pola (Croazia) il 16 e a Praga il 18. L’estate del 2022 vedrà la band inglese - discograficamente ferma a “Tranquility base hotel & casino” del 2018 - andare in scena anche nell’ambito di diversi festival, tra cui lo Sziget, i cui organizzatori hanno svelato oggi - 23 novembre - i primi nomi in line up per l’edizione della manifestazione ungherese che si svolgerà dal 10 al 15 agosto.

Gli Arctic Monkeys, protagonisti del festival sull’Isola di Obuda insieme a - tra gli altri - Dua Lipa, Kings Of Leon, Lewis Capaldi, Stromae, Bastille e molti altri ancora da annunciare, si esibiranno allo Sziget Festival il 15 agosto dopo il loro show previsto il 13 agosto al Summer Well Festival di Buftea (Romania) e prima di andare in scena sul palchi del Zürich Openair il 23 agosto, del Rock En Seine di Parigi il 25, del Cala Mijas Festival a Malaga l’1 settembre e del Kalorama di Lisbona il 2 settembre.