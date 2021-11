Paul McCartney ha insegnato a Gary Barlow il segreto per scrivere una hit

Gary Barlow dei Take That ha recentemente raccontato di aver appreso il segreto per scrivere una canzone di successo da Paul McCartney. Come riportato dal sito Contactmusic.com, il 50enne cantante noto per essere uno dei componenti della boyband britannica di Robbie Williams ha spiegato di aver appreso dall’ex Beatle che la perseveranza è la chiave per cercare di creare una hit.

Barlow, che nel corso della sua carriera ha pubblicato con i Take That una serie di canzoni da classifica come - per esempio - "Everything changes", "Back for good" e "Greatest day”, ha narrato:

“Quello che ho imparato è che: ‘Presente quella mia canzone, per arrivare a quel risultato ne ho scritte altre 70’. Ed è proprio così, e sono contento di sapere che non è diverso per Paul Mccartney”.

Gary Barlow, che lo scorso mese di gennaio ha dichiarato di essere sicuro che presto o tardi si assisterà alla reunion di tutti e cinque i componenti originari dei Take That, ha poi fatto notare quanto “duro lavoro” ci sia dietro la scrittura di un brano che aspira a diventare un successo da classifica e ha aggiunto: “L’unica cosa che si apprende è che ci vuole un sacco di duro lavoro.

Non c’è nessuno sulla faccia della terra che fa piovere dal cielo dischi di platino ogni volta che si mette a scrivere qualcosa - io semplicemente non ci credo. Si tratta di una fatica continua e ogni tanto durante il percorso qualche piccolo diamante può uscirne. E penso che più lo fai, più ci provi, più è probabile che quei diamanti arrivino lungo il proprio percorso piuttosto che andare in studio per 12 giorni ogni tre anni per provare a fare un album. Perché non funziona così”.

Il sodale di Robbie Williams, Howard Donald, Mark Owen e Jason Orange pubblicherà il prossimo 26 novembre il suo primo album natalizio come solista. Il disco di prossima uscita, intitolato “The dream of Christmas” e contenente sia brani originali che cover, è stato anticipato dalla title track e dalla versione di Gary Barlow del classico "Sleigh ride”.

Ecco la tracklist di “The dream of Christmas”:

“The Dream of Christmas”

“Sleigh Ride”

“Wonderful Christmastime”

“How Christmas Is Supposed To Be (feat Sheridan Smith)”

“This Christmas”

“Come On Christmas”

“My Dear Acquaintance”

“Winter Wonderland” (feat. Puppini Sisters)

“The Colder It Feels” (feat Sheku Kanneh-Mason)

“Merry Christmas Everyone”

“A Child’s Christmas in Wales” (feat. Aled Jones)