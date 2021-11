Facebook, ‘decine di migliaia di dollari’ agli artisti per promuovere Live Audio Rooms

Il social controllato da Meta Platforms starebbe corrispondendo “decine di migliaia di dollari” ad artisti musicali per promuovere il proprio servizio di drop-in audio, Live Audio Rooms, concepito come concorrente del popolare Clubhouse, di proprietà di Apple: secondo quanto riferito da The Information, la società guidata da Mark Zuckerberg non avrebbe esitato nel mettere mano al portafogli per convincere artisti come Noah Cyrus, Anitta e DJ Khaled a tenere session sul nuovo servizio.