Gli U2 sono al lavoro su un nuovo album

Il chitarrista degli U2 The Edge ha rivelato nel corso di una intervista rilasciata al magazine Rolling Stone che la band irlandese sarebbe al lavoro su un nuovo album di inediti che manca dalla loro discografia dal novembre 2017 quando venne pubblicato "Songs of Experience" (leggi qui la recensione).



The Edge, il cui vero nome è David Evans, ha raccontato che ha lavorato su una nuova canzone insieme al bassista del gruppo Adam Clayton.

"Siamo decisamente bloccati nella torre della canzone e stiamo lavorando su un sacco di cose nuove. Mi sto divertendo molto a scrivere e non devo necessariamente pensare a come andrà a finire. Si tratta più di godersi l'esperienza della scrittura senza avere aspettative o limitazioni sul processo".



Il 60enne musicista nato a Londra ha anche spiegato che la band non ha ancora scelto un produttore. "Mi è piaciuto tanto lavorare con Martin Garrix (per la canzone di UEFA Euro 2020 "We Are The People", ndr) e spero di lavorare con lui in futuro. Ma non abbiamo preso alcuna decisione definitiva sui prossimi collaboratori. Semplicemente non lo so."



Nella medesima intervista, The Edge ha detto di essere aperto anche alla possibilità di riportare nuovamente in tour Zoo TV in occasione del suo trentesimo anniversario, riferendosi al tour mondiale organizzato a sostegno dell'album "Achtung Baby".



Questo il suo pensiero al proposito: "Mi piacerebbe e non potrei escluderlo. Penso che sia molto attuale. Allora avevamo a che fare con il sovraccarico dei cicli di notizie 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che non si conosceva prima. Era l'esagerazione della TV via cavo e di centinaia e centinaia di canali. E non sapevamo che quello era solo l'inizio di questa valanga di canali. E quindi, sì, penso che Zoo TV potrebbe assolutamente tornare ed essere altrettanto rilevante. In realtà non siamo andati oltre il fare questo genere di discorso, ma non lo escluderei di nuovo".

Riguardo “Achtung Baby” gli U2 hanno annunciato tutta una serie di iniziative per celebrare i trenta anni del disco che uscì il 18 novembre 1991. Mentre all'inizio del mese hanno pubblicato una nuova canzone chiamata "Your Song Saved My Life", il loro primo brano in due anni.