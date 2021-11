In Romania 150 musicisti hanno suonato "Boulevard Of Broken Dreams" dei Green Day

Il classico dei Green Day "Boulevard Of Broken Dreams", brano incluso nell'album del 2004 “American Idiot” (leggi qui la recensione), in Romania è stato eseguito dal vivo da ben 150 musicisti.

Il flashmob chiamato Cityrocks ha preso possesso del parco del Bánffy Castle di Bontida, nel nord della Romania, con cantanti, chitarristi, bassisti e batteristi di ogni età riunitisi per eseguire il brano. In precedenza quel gruppo di persone aveva eseguito "Come As You Are" dei Nirvana e "Enter Sandman" dei Metallica.La performance ricorda da vicino quel che accadde a Cesena nel 2015, quando 1000 musicisti suonarono insieme "Learn To Fly" per tentare di convincere i Foo Fighters ad andare a suonare nella cittadina romagnola. Cosa che puntualmente accadde.Tornando ai Green Day, la band di Billie Joe Armstrong ha di recente condiviso il nuovo singolo "Holy Toledo!" , dopo avere già pubblicato quest'anno "Pollyanna" e "Here Comes The Shock". "Holy Toledo!" fa parte della colonna sonora del film diretto da Hannah Marks 'Mark, Mary & Some Other People'.La band californiana ha inoltre condiviso una performance del 1994 della loro hit "Basket Case" tratta dal loro prossimo album intitolato "BBC Sessions" , la cui uscità e prevista per il 10 dicembre.

La prossima primavera Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tré Cool saranno in tour in Europa. Non mancheranno di esibirsi anche in Italia, esattamente il 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze.