Deep Purple, uscito il singolo "Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu"

Dopo aver pubblicato “7 And 7 Is” e "Oh Well", i Deep Purple condividono ora un nuovo brano tratto dall'album “Turning To Crime” che verrà pubblicato il prossimo 26 novembre per la produzione di Bob Ezrin. Il titolo della canzone è "Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu", originariamente scritta e registrata dall'oggi 87enne Huey "Piano" Smith.

“Turning to Crime”, che giunge a poco più di un anno dal precedente album “Whoosh” (leggi qui la recensione) pubblicato nell'estate del 2020, è il primo disco della band inglese interamente composto da brani scritti e precedentemente incisi da altri artisti.

Tracklist:

1. 7 And 7 Is (LOVE)

2. Rockin’ Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (HUEY “PIANO” SMITH)

3. Oh Well (FLEETWOOD MAC)

4. Jenny Take A Ride! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)

5. Watching The River Flow (BOB DYLAN)

6. Let The Good Times Roll (RAY CHARLES & QUINCY JONES)

7. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)

8. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)

9. The Battle Of New Orleans (LONNIE DONEGAN/JOHNNY HORTON)

10. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)

11. White Room (CREAM)

12. Caught In The Act (Medley)