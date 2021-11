Concerti, Madame sposta il suo tour a maggio 2022

Il 'Madame in tour' della 19enne musicista veneta, inizialmente previsto per il dicembre 2021 sarà rinviato al maggio del 2022. Ai live in calendario si aggiungono due nuovi appuntamenti: il 10 maggio al Tuscany Hall di Firenze e il 12 maggio all’Alcatraz di Milano. L'altra variazione al programma riguarda la venue e le date per i concerti di Napoli, inizialmente previste per il 9 e il 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica, ora spostate nell’unica data del 14 maggio 2022 al Teatro Palapartenope.

Calendario aggiornato:

3 MAGGIO 2022 - ALCATRAZ, MILANO (recupero data del 19 dicembre 2021)

4 MAGGIO 2022 - ALCATRAZ, MILANO (recupero data del 20 dicembre 2021)

9 MAGGIO 2022 - TUSCANY HALL , FIRENZE (recupero data del 6 dicembre 2021)

10 MAGGIO 2022 - TUSCANY HALL, FIRENZE (nuova data)

12 MAGGIO 2022 - ALCATRAZ , MILANO (nuova data)

14 MAGGIO 2022 - TEATRO PALAPARTENOPE, NAPOLI (recupero e spostamento venue delle date del 9 e del 10 dicembre 2021 alla Casa della Musica)

17 MAGGIO 2022 - TEATRO DELLA CONCORDIA , TORINO (recupero data del 16 dicembre 2021)

26 MAGGIO 2022 - ATLANTICO LIVE, ROMA (recupero data del 3 dicembre 2021)

27 MAGGIO 2022 - ATLANTICO LIVE, ROMA (recupero data del 4 dicembre 2021)

I biglietti sono disponibili su Ticketone e Ticketmaster. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli. I biglietti per le nuove date sono disponibili anch'essi sul circuito Ticketone www.ticketone.it e Ticketmaster. Per tutte le informazioni sui biglietti consultare il sito di Friends & Partners www.friendsandpartners.it